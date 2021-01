Con Iliad le parole chiave fondamentali sono diventate “low-cost” e “per sempre”. A queste si può aggiungere anche l’attenzione incredibile che il gestore della rivoluzione ha implementato per tutti i clienti. In tale contesto rivestono particolare importanza le componenti extra sempre gratuite nonché i Giga omaggio che tutti i clienti con promo della categoria Giga 40 e Giga 50 stanno ricevendo. Scopriamo insieme tutte le novità.

Iliad regala Giga: ora per tutti coloro che hanno scelto Giga 40 o Giga 50

Continuano a costare poco le offerte Iliad della categoria Internet con la Giga 40 e la Giga 50 che richiedono rispettivamente soltanto 6,99 e 7,99 Euro al mese. All’interno di questo prezzo ci sono servizi gratuiti come la segreteria telefonica, il servizio “Ho Chiamato” e le telefonate incluse all’estero. Il servizio hotspot è compreso insieme ai minuti ed agli SMS sempre illimitati.

Nel contesto della navigazione Iliad 4G esiste tra l’altro un ulteriore tassello relativo al roaming UE. Si parla del traffico dati incluso da spendere all’interno dei Paesi membri della Comunità Europea. Per i clienti che hanno scelto il nuovo operatore si confermano 4 Giga di traffico aggiuntivo per Internet Mobile per la Giga 40 che diventano 5 Giga per la versione Giga 50.

Questo quanto stabilito a partire dall’estate del 2020 con un previsto nuovo aumento delle soglie a favore degli utenti. In luogo del Covid le trasferte all’estero e la necessità di navigare online in Paesi UE sono venute meno ma è bene sapere che c’è sempre una buona scorta di Giga a disposizione per il roaming. Speriamo che si possano sfruttare al più presto. Nel frattempo seguiteci per ulteriori offerte telefoniche e promozioni speciali.