DAZN: Serie A, Serie B e calcio europeo, tutta la programmazione

Il duopolio attuale che vede la pay TV soprattutto dal punto di vista sportivo divisa, anche se in parti diseguali, tra Sky e DAZN permette agli utenti di avere il massimo. Quest’ultima, ormai famosissima piattaforma che opera in live streaming e basandosi solo sulla connessione ad Internet, è stata in grado di crescere e mettere a disposizione dei suoi utenti il meglio in assoluto.

DAZN infatti offre ogni settimana il meglio dal punto di vista sportivo e più in particolare calcistico. La Serie A andrà ancora una volta in onda con le sue tre partite settimanali i cui diritti sono detenuti esclusivamente proprio da DAZN. Ricordiamo inoltre che con soli 9,99 € al mese è possibile avere un abbonamento, il quale includerà al suo interno anche altri eventi sportivi e inerenti ad altre leghe calcistiche europee. Basta recarsi sul sito ufficiale per sottoscrivere il tutto.

DAZN: ecco la programmazione intera per quanto concerne le partite di calcio del fine settimana