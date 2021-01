Le nuove stagioni delle serie più amate stanno tardando ad arrivare. La pandemia scoppiata l’anno scorso ha costretto diversi set a chiudere completamente i battenti, e la situazione si è rivelata particolarmente complessa per quelle serie che avevano necessità di girare al di fuori del Paese di produzione.

È il caso di The Witcher, che dopo notevoli difficoltà è tornato sul set lo scorso agosto, ma che dovrà affrontare nuove peripezie prima di vedere la luce: è notizia di qualche settimana fa che Henry Cavill, l’attore che interpreta lo Strigo protagonista della serie, si sia infortunato durante le riprese e che queste siano state sospese fino a data da destinarsi. Dalle iniziali previsioni di un ritorno su Netflix a fine primavera, dunque, si potrebbe temere di non farcela neppure per quest’estate.

Lucifer e You, indizi sull’uscita delle nuove puntate

Lucifer ha avuto vita un po’ diversa in questo periodo. La suddivisione della quinta stagione in due parti, 5A e 5B, ha permesso di mandare in scena le riprese già effettuate prima della pandemia riguardo la prima tranche della serie, lo scorso 25 agosto (seppur in ritardo rispetto al programma). Ora i fan fremono per conoscere quale sarà la data d’uscita della seconda parte, e qualche indizio arriva dalla co-showrunner Ildy Modrovich, che su Twitter ha dichiarato di conoscere già la data e che la renderà nota non appena potrà diffondere questa informazione. Non dovrebbe mancare molto, dunque, sapendo che le riprese si sono ormai concluse da tempo.

Ancor diversa è la situazione di You, di cui si conosce l’entrata di ben 10 nuovi personaggi, ma non è nota l’uscita. D’altra parte, il 6 aprile 2021 è prevista la pubblicazione del terzo libro di You, cui la serie è ispirata, e potrebbe contribuire a costituire la nuova trama.