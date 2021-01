WindTre prevede un inizio dell’anno davvero ricco di iniziative e di offerte per gli abbonati. I clienti dell’operatore arancione in questi primi giorni dell’anno avranno la possibilità di aumentare servizi e soglie di consumo legate alla propria ricaricabile. Anche nel 2021 sono infatti previste le offerte Giga Boom per la connessione internet in mobilità.

WindTre, più Giga per tutti i clienti: l’offerta “Boom” del 2021

A Gennaio WindTre conferma le sue tariffe opzionali Giga Boom. Grazie a tali iniziative, ogni cliente avrò la possibilità di aggiungere consumi extra per internet rispetto al pacchetto attuale previsto. In pratica, per tre mesi, si potrà navigare in rete con più Giga di quelli garantiti con la propria promozione di riferimento.

Tra i vari bundle della Giga Boom quello base è composto da 50 Giga: gli abbonati potranno opzionare questa soglia internet per tre mesi al costo di 8,99 euro. La seconda versione dell’offerta invece prevede 120 Giga, disponibili sempre per novanta giorni ad un prezzo una tantum di 13,99 euro. La versione più completa di Giga Boom prevede invece Giga illimitati. La connessione senza limiti per tre mesi comporta una spesa pari a 29,99 euro.

Una particolare tariffa Giga Boom è invece garantita da WindTre agli ex clienti di 3 Italia. Gli abbonati, in questo caso, potranno ricevere ben 150 Giga sempre per tre mesi ad un costo ridotto di 15,99 euro.

Le offerte Giga Boom sono rivolte “ad personam” agli utenti WindTre. I clienti interessati riceveranno o hanno già ricevuto dal provider SMS informativi con i dettagli dell’offerta. Per attivare la promozione sarà necessario rispondere affermativamente allo stesso SMS.