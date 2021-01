Windows 10 si aggiorna: arrivano tante interessanti novità, eccole tutte!

Restare aggiornato

: mostra rapidamente le notizie e i tuoi interessi direttamente dalla barra delle applicazioni. Rimani aggiornato sugli ultimi titoli, meteo, sport e altro, e torna a quello che stavi facendo senza interrompere il tuo flusso di lavoro. Hai un comodo accesso a notizie e contenuti interessanti da oltre 4.500 marchi globali come The New York Times, BBC o The Verge e splendide mappe meteorologiche in tempo reale. Seleziona un articolo per aprire la visualizzazione di lettura semplificata, così puoi risparmiare tempo e rimanere concentrato.