Si torna a parlare di Surface Pro 8, la prossima generazione del 2-in-1 della casa di Redmond. Già il mese scorso abbiamo intuito che il suo arrivo è imminente, e ora ad aggiungere altre conferme sono stati alcuni rivenditori europei.

Quest’ultimi hanno già iniziato ad inserire a catalogo il nuovo portatile Microsoft. Dal mercato statunitense invece arrivano le indicazioni sui prezzi. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Surface 8 Pro: alcuni rivenditori europei svelano il probabile prezzo

Tra le informazioni degne di nota ci sono importanti conferme sulle configurazioni che prevedono sino a 32GB di memoria RAM, varianti con connettività LTE e modelli scocca nera, che verrà proposta insieme all’ormai inconfondibile colorazione argento.

Più nello specifico, i modelli previsti per il mercato europeo sarebbero i Modelli LTE da 8/128, 8/256 e 16/256 GB di memoria, i Modelli solo WiFi con Intel Core i5 da 8/128, 8/256 e 16/256 GB di memoria e i Modelli solo WiFi con Intel Core i7 da 16/256, 16/512, 16/1T e 32/1T di memoria. La proposta di punta integra la CPU Intel Core i7–1165G7 con frequenza di clock sino a 4,7 GHz, SSD da 1TB e 32GB di RAM. Secondo le prime indiscrezioni il prezzo di questo modello sfiora i 3.000 euro.

L’inserimento di Surface Pro 8 nel database dei rivenditori rappresenta un’ulteriore conferma di un lancio che si fa sempre più vicino. Mancano informazioni più dettagliate sulla data, ma è plausibile che il debutto possa avvenire all’inizio dell’anno. Insieme a Surface Pro 8 dovrebbe arrivare anche il Surface Laptop 4. Per entrambi non si prevedono radicali cambiamenti nel design rispetto ai modelli precedenti. Non ci resta che attendere per esserne sicuri.