Elon Musk ha chiesto a tutti i suoi follower suggerimenti su come spendere i suoi soldi, poiché il CEO di Tesla e SpaceX è recentemente diventato la persona più ricca al mondo.

Il patrimonio netto di Elon Musk ammonta a 188,5 miliardi di dollari, quasi 2 miliardi in più rispetto a Jeff Bezos, fondatore di Amazon e da tempo in vetta alla classifica delle persone più ricche al mondo. Tesla ora vale approssimativamente tanto quanto vale una delle nove più grandi case automobilistiche. Ciò nonostante Tesla abbia venduto solo 499.000 veicoli nel 2020. Ad esempio Toyota ha venduti 10,6 milioni di auto.

“Una critica costruttiva è sempre molto apprezzata e ben accetta. Vorrei il vostro aiuto per capire in che modo donare i miei soldi facendo davvero la differenza (molto più difficile di quanto sembri)”, dichiara Musk su Twitter. Elon Musk ha quindi esplicitamente chiesto agli utenti della piattaforma di aiutarlo a capire come investire una tale quantità di denaro. “Circa metà dei miei soldi è destinato ad aiutare per risolvere i problemi sulla Terra di tipo ambientale, e non solo. L’altra metà per aiutare a costruire una città autosufficiente su Marte“.

Musk è ufficialmente la persona più ricca al mondo, il CEO di Tesla e SpaceX ha chiesto agli utenti in cosa investire

Alcuni utenti hanno risposto suggerendo che Musk potrebbe donare Chromebook ai bambini di famiglie a basso reddito, aiutando scuole pubbliche con fondi insufficienti. Tuttavia, l’apparente filantropia di Musk è stata messa in discussione in passato. I documenti ottenuti da The Guardian nel 2019 mostrano come la Musk Foundation – la fondazione di beneficenza del celebre CEO – abbia beneficiato i progetti del miliardario e della sua famiglia.

Apparentemente la fondazione ha dato più soldi alla ricerca sull’intelligenza artificiale che a qualsiasi altra causa di beneficenza. Secondo Quartz, Musk ha anche donato 10 milioni di dollari a YC.org, un gruppo di ricerca della Silicon Valley Y Combinator. E due donazioni da 50 milioni di dollari a Vanguard e Fidelity. In molti contestano alcune scelte di Musk. Soprattutto per questo motivo quest’ultimo ha quindi deciso di chiedere direttamente agli utenti cosa fare.