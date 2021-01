Nel mese di Gennaio per alcuni abbonati può risultare conveniente il cambio di operatore. Con l’inizio del nuovo anno, infatti TIM, Vodafone, WindTre ed Iliad hanno lanciato alcune iniziative e promozioni low cost da cogliere al volo.

TIM, Vodafone, WindTre, Iliad: le principali offerte di Gennaio 2021

La lista delle migliori ricaricabile di inizio 2021 parte con TIM. Il gestore nazionale prevede in molti punti vendita della nazione la disponibilità dell’offerta Gold Pro. I consumi di questa ricaricabile prevedono chiamate senza limiti più SMS illimitati e 70 Giga per la navigazione internet sotto la rete del 4G. Il prezzo previsto per il rinnovo della tariffa è invece di 7,99 euro ogni mese.

La risposta di Vodafone a TIM si palesa grazie all’oramai famosa promozione chiamata Special 100 Giga. Gli utenti che optano per questa iniziativa avranno sempre un pacchetto completo con minuti, SMS verso tutti e 100 Giga per la connessione internet. Il prezzo, in questa circostanza, è di 9,99 euro ogni trenta giorni.

Come alternativa a TIM e Vodafone, il listino di WindTre prevede la disponibilità delle famose tariffe rinominate MIA. Nella versione classica di queste ricaricabile gli abbonati avranno telefonate senza limiti verso tutti, SMS illimitati e 50 Giga internet. Il prezzo è di 7,99 euro.

Infine vi è la proposta di Iliad. Per l’inizio del 2021, il provider francese ha penato ad una nuova tariffa in edizione limitata: la Giga 70. Il pacchetto di Iliad assicura minuti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque e 70 Giga internet. Il costo è anche in questo caso di 7,99 euro