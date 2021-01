L’ultimo aggiornamento del firmware di Nintendo contiene la menzione di un codice della console Switch aggiornato chiamato Aula, come riportato da VGC. Ciò conferisce ulteriore credito alla teoria secondo cui Nintendo ha un modello Switch Pro nei suoi piani per il prossimo futuro. Si vocifera da mesi, ma Nintendo finora non ha dato indicazioni sulla sua esistenza.

Aula presumibilmente utilizza lo stesso chip SoC Mariko (Tegra X1 +) che è stato implementato con Switch Lite e Switch modello regolare 2019 aggiornati. Anche se questo da solo non indica necessariamente prestazioni migliorate, ScriesM afferma che è probabile che i chip vengano spinti a velocità di clock più elevate. SciresM afferma inoltre che il firmware menziona il supporto per un chip Realtek, che è stato pubblicizzato come “SoC multimediale 4K UHD“.

Il rapporto di Bloomberg sulla console aggiornata di Nintendo da agosto ha menzionato che il nuovo sistema probabilmente supporterà la grafica 4K, quindi questo chip potrebbe essere il modo in cui Nintendo sta cercando di farlo.

I fan di Vita saranno entusiasti di sapere che, dal punto di vista hardware, la prossima console Switch avrà presumibilmente un display aggiornato sotto forma di uno schermo OLED. Tuttavia, ScriesM ha notato che il display probabilmente non avrà una risoluzione più alta quando è in modalità portatile e che il chip 4K potrebbe essere posizionato nel dock invece del tablet stesso, il che significa che saresti in grado di giocare in 4K solo quando il tuo Switch è attraccato.

Uno schermo di quella risoluzione non fornirebbe molti vantaggi alle dimensioni dello Switch, quindi questo avrebbe senso. Per coloro che amano giocare in modalità portatile, Aula presumibilmente avrà anche una durata della batteria e un raffreddamento “sostanzialmente” migliori.

Lo Switch originale aggiornato ha attualmente la maggior durata della batteria della gamma, con Switch Lite che arriva secondo e Switch di lancio al terzo. Nessuno di loro fornisce una durata della batteria drasticamente lunga.