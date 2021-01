La piattaforma di streaming per Film, Serie TV e Cartoni animati più famosa del pianeta è senza dubbio alcuno Netflix, il noto sito californiano infatti, vanta un catalogo vasto e completo che nel tempo ha conquistato tutta l’utenza appassionata, elevando il sito nell’olimpo delle piattaforme di streaming e rendendolo il primatista da battere.

Al suo interno abbiamo vari best seller, i quali ovviamente hanno una fetta di utenza tutta loro che nel tempo ruota in un loop di attesa e visione, ovviamente delle nuove stagioni rilasciate generalmente a cadenza annuale, cosa che spesso lascia lunghi periodi poveri di intrattenimento e difficili da impegnare con altri contenuti.

Merlin, Cobra Kai e Mr Robot

Ebbene si vi trovate proprio in uno di quei periodi di intermezzo tra una vecchia e una nuova season, oppure avete solo voglia di cambiare, eccovi tre soluzioni che vi sapranno intrattenere a dovere.

Partiamo parlando di Merlin, la serie Tv com’è intuibile, narra le vicende di Merlino, il famoso mago al fianco di re Artù, in questa trasposizione egli però è nelle vesti di un giovane ragazzo alla corte del re che ben presto vedrà il proprio destino legarsi indissolubilmente a quello del principe Artù, le vicende unite all’evoluzione del rapporto tra i vari personaggi vi terranno attaccati allo schermo, garantito.

Passiamo ora a Cobra Kai, la serie conquisterà senza dubbio alcuno i fan della vecchia serie di film Karate Kid, in quanto ci troviamo tra le mani il diretto sequel, il quale raffigura nuovamente i due eterni rivali John Lawrence e Daniel Larusso, divenuti adulti e maestri nei rispettivi, simili ma diversi, nell’amore per il karate e per l’ideologia con cui lo insegnano, un po’ uno il negativo dell’altro, questo scontro vi saprà conquistare.

Passiamo ora a Mr Robot, la serie in questione narra le vicende di Elliot Alderson, un ragazzo che di giorno lavora come impiegato ma che la notte si trasforma in un hacker letale impegnato nel cambiare il mondo, le sue continue riflessioni a sfondo psico-sociale vi sapranno imbrigliare in una ragnatela progressiva che vi manterrò con gli occhi sul display, garantito.