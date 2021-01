Assicurazione: cosa è accaduto all'ennesimo caso di frode a Roma?

Nel mondo, milioni di persone, almeno una volta nella vita, hanno avuto a che fare con le truffe delle assicurazioni. Le tecniche di furto ovviamente variano di luogo in luogo, ma stavolta è toccato a Roma (a Montesacro esattamente). La Città Eterna ha così fatto da sfondo ad una frode fin troppo diffusa. A spiegarcelo in prima persona vi è una delle vittime, la quale ad ottobre si è accorta di essere sempre più vicina alla data di scadenza dell’assicurazione.

L’uomo, preda delle ingiustizie, ha dichiarato: “In scadenza con la mia assicurazione online, prima di rinnovare ho cominciato a cercare su internet altre offerte, con l’obiettivo di pagare qualche centinaia di euro in meno rispetto ai 1.700 a cui era schizzata la mia polizza dai 700 pagati 12 mesi prima”.

Truffa dell’assicurazione: la manifestazione del caso avvenuto a Roma

Dopo ore di ricerca egli si imbatte in un assicuratore che “mi propone una polizza online per conto di una grossa compagnia europea”. L’offerta è interessante: “638 euro con 78 euro di imposta con copertura anche di furto, incendio, assistenza stradale e cristalli”. Ciò ovviamente attira l’attenzione del cliente ormai ammaliato dalla “speciale promo”.

Ed è qui che nasce la truffa assicurativa. Il malfattore dichiara: “Allora l’offerta scade in serata. Se vuole usufruirne deve accreditarmi il denaro su un carta prepagata di cui le giro i dati”. E prosegue: “Se mi fa il bonifico stasera le mando le carte via mail”. Non vi è più speranza. “Nel volgere di un paio d’ore, così come concordato mi arrivano i documenti nella mia casella postale. Assicurazione, carta verde, tutto con carta intestata originale della compagnia assicurativa europea”.

Tutto secondo i piani no? ERRATO. La vittima continua: “Mi è infatti arrivata una multa dal Comune di un paese della provincia di Roma risalente al precedente mese di novembre. In pratica gli agenti della municipale dopo aver controllato i dati della mia auto al passaggio sotto alcune telecamere avevano riscontrato la mancata copertura assicurativa a partire dal mese di ottobre del 2019″. Non vi è più alcun numero di riferimento: “Cerco sul web la compagnia assicurativa con la quale avevo stipulato la polizza, chiamo, spiego l’accaduto ma mi comunicano di non aver mai stipulato un contratto con me”.