Il 2021 è iniziato da pochi giorni ma, nonostante ciò, i disservizi telefonici degli operatori Tim, Wind, Tre, Vodafone e Iliad non hanno tardato ad arrivare. Molteplici, di fatto, sono state le segnalazioni pervenute negli ultimi giorni in merito a problemi di ogni genere, come assenza di rete internet, assenza di rete telefonica e tanto altro ancora. Scopriamo quindi di seguito cosa sta accadendo e in che modo possiamo anticipare i down di rete.

Disservizi telefonici: nel 2021 nuovi problemi per Tim, Wind, Tre, Vodafone e Iliad

Quando capita di vivere un disservizio telefonico, la prima cosa che facciamo è quella di contattare in qualche modo il call center dell’operatore interessato per scoprire cosa sta accadendo. Grazie a Downdetector.it, però, tutto ciò non è più necessario. Downdetector è infatti una piattaforma web che raccoglie in tempo reale le segnalazioni degli utenti, generando quindi un quadro completo delle problematiche in atto. Basandoci sui dati forniti dal sito web, ecco illustrati di seguito i problemi degli ultimi giorni: