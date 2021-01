Gli sconti lanciati da Carrefour nei primi giorni del 2021, sono ricchissimi di prezzi veramente molto più bassi del normale, infatti gli utenti possono riuscire ad accedere a sconti specialissimi, in grado di ridurre di molto i listini originari della maggior parte dei prodotti in commercio.

Per approfittare di un ottimo volantino, l’unica cosa da fare è recarsi personalmente in negozio, questo perché la campagna non risulta essere disponibile online sul sito ufficiale o altrove in Italia. Tutti gli acquisti porteranno con sé una garanzia legale della durata di 24 mesi, e sopratutto una versione completamente sbrandizzata del prodotto stesso.

Carrefour: le offerte continuano a sorprendere

Le offerte pensate da Carrefour continuano a sorprendere, poiché portano con sé sconti veramente molto interessanti, tra questi troviamo sicuramente alcuni dei prodotti più economici del mercato della telefonia mobile, tutti in vendita a prezzi che non vanno oltre i 239 euro. I migliori in circolazione risultano essere Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Alcatel 1 SE 2020, Samsung Galaxy A21s, Oppo A9 2020, Motorola E7+, Alcatel 1B o similari.

Molto allettante è anche la proposta legata ai televisori, in particolare da segnalare la presenza di una TV LG da oltre 70 pollici, una smart TV con possibilità di installare applicazioni e quant’altro, in vendita complessivamente a soli 699 euro.

Tutte le altre offerte del volantino Carrefour sono raccolte nel dettaglio direttamente nel nostro articolo, da sfogliare attentamente come galleria fotografica, per comprenderne appieno le potenzialità e conoscerlo da vicino.