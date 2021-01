Vodafone: un sabato pieno di promozioni con tanti giga per gli ex clienti

Il discorso messo in piedi da Vodafone per questo nuovo 2021 verte in un’unica direzione: recuperare gran parte degli utenti scappati via. Nonostante il gestore sia il migliore in Italia dal punto di vista del seguito così come in Europa grazie alla sua rete 4G che è la più estesa in assoluto, qualcuno sarebbe riuscito a portargli via qualche cliente. Stiamo ovviamente parlando di Iliad, la nuova realtà che da oltre tre anni metto in difficoltà qualsiasi altro gestore di telefonia mobile.

In questo momento dunque l’obiettivo di Vodafone è quello di recuperare terreno e con offerte che riescano a cogliere nel segno. Ne sono state infatti lanciate tre molto interessanti ma solo per alcuni utenti selezionati tra gli ex clienti.

Vodafone, ecco le migliori offerte per rientrare a far parte del gestore migliore d’Europa

Vodafone Special Giga 70+30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

100 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese;

Per chi passa a Vodafone da Iliad o MVNO a eccezione di Tiscali, Kena Mobile e Lyca.

Vodafone Special 50 Digital Edition

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

50 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 7 euro al mese

Costo di attivazione: 0 euro, dedicata agli utenti di Operatori Virtuali, 12 euro per Kena e Iliad

Vodafone Special Minuti 50 Giga