Il colosso sudcoreano Samsung è ormai pronto a far debuttare ufficialmente sul mercato i suoi nuovi smartphone di punta. Il giorno prefissato per l’unpacked è infatti fra pochissimi giorni, ovvero il 14 gennaio 2021. Nonostante manchi soltanto qualche giorno, però, in rete le informazioni sui prossimi Samsung Galaxy S21 e Samsung Galaxy S21 Ultra continuano ad arrivare.

Ecco svelato il comparto fotografico dei prossimi Galaxy S21 e S21 Ultra

Sul sito web voice.com sono stati pubblicati nuovamente alcuni rumors e leaks riguardanti la prossima famiglia di smartphone top di gamma a marchio Samsung. Le ultime notizie, in particolare, ci rivelano in sostanza il comparto fotografico completo di due modelli. Partiamo analizzando il modello standard, cioè il Samsung Galaxy S21. Secondo quanto riportato sul sito, il retro del device ospiterà tre fotocamere. Il sensore principale sarà da 12 megapixel e avrà una apertura focale pari a f/1.8. Quest’ultimo sarà poi affiancato da un sensore grandangolare da 12 megapixel con f/2.2 e un sensore teleobiettivo da 64 megapixel con f/2.0. La fotocamera per i selfie sarà invece da 10 megapixel con una apertura focale pari a f/2.2.

Passiamo ora al modello più prestante, ovvero il Samsung Galaxy S21 Ultra. Quest’ultimo potrà invece contare su quattro fotocamere posteriori accompagnate da un sensore autofocus laser. Nello specifico, avremo un sensore primario da 108 megapixel con una apertura focale pari a f/1.8. Questo sarà supportato da un sensore ultra-grandangolare da 12 megapixel con f/2.2, un sensore teleobiettivo da 10 megapixel con f/4.9 e un altro sensore teleobiettivo sempre da 10 megapixel ma con una apertura focale pari a f/2.4. I selfie verranno poi affidati ad una fotocamera frontale da ben 40 megapixel con f/2.2.