Pokemon spada e scudo, l’evento Shiny Skwovet è tornato per un tempo limitato. Dall’8 al 10 gennaio, hai la possibilità di trovare i Pokemon Shiny – insieme a una manciata di altri mostri – nelle tane di Max Raid e guadagnare alcune bacche rare e altri premi.

Le maggiori informazioni sull’evento in corso

Durante l’evento, Shiny Skwovet e Shiny Greedent appariranno in Max Raids a cinque stelle, anche se saranno piuttosto rari, quindi avrai bisogno di un po’ di fortuna e tenacia per trovarli. Inoltre, Amoonguss, Cherubi e Shiinotic appariranno più frequentemente nei Raid e guadagnerai bacche extra per catturare o sconfiggere i Pokemon in primo piano.

L’evento Shiny Skwovet si svolgerà fino al 10 gennaio, quindi hai un tempo limitato per partecipare. Questa è la seconda volta che un evento si svolge a Sword and Shield, aprendo la possibilità ad altri eventi di Shiny Pokemon a tempo limitato in futuro, sebbene nulla sia stato confermato al riguardo.

Al termine dell’evento Shiny Skwovet, tornerà l’evento Max Raid di gennaio. Funziona fino alla fine del mese e presenta una manciata di Pokemon di tipo Normale e Drago come Bewear, Haxorus, Goodra e Gigantamax Snorlax e Duraludon.

I giocatori di Spada e Scudo possono richiedere un altro Pokemon gratuito per un tempo limitato in questo momento. The Pokemon Company regala un Pikachu gratuito fino al 15 gennaio. Questo Pikachu arriva con le mosse Thunderbolt, Swift, Wish e Celebrate. Puoi richiederlo aprendo il menu Regalo misterioso e selezionando Ottieni via Internet.