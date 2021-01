Il 2021 è arrivato e lo sviluppatore di Pokemon Go Niantic, ha condiviso i dettagli sul primo Community Day del gioco del nuovo anno. L’evento si svolgerà il 16 gennaio e il Pokemon in primo piano questa volta sarà Machop, di tipo Lotta.

Maggiori informazioni sul prossimo imminente evento

Durante l’evento, Machop apparirà in natura molto più frequentemente del solito e avrai la possibilità di incontrare un Machop lucido. I Pokemon Lotta potranno anche imparare una mossa esclusiva dell’evento. Se riesci a far evolvere Machoke (la forma evoluta di Machop) in Machamp fino a due ore dopo la fine del Community Day di gennaio, conoscerà l’attacco di tipo Dark Payback.

Oltre all’aumento degli spawn di Machop, durante il Community Day di gennaio saranno disponibili alcuni altri bonus. Innanzitutto, guadagnerai il triplo della normale quantità di polvere di stelle catturando Pokemon durante l’evento. Qualsiasi incenso che utilizzi rimarrà attivo per tre ore e Niantic venderà un pacchetto di oggetti speciali nel negozio in-game di Pokemon Go che contiene quanto segue:

1 Elite Charged TM

4 Incenso

Pezzi a 4 stelle

30 Ultra Balls

Come i recenti Community Days, l’evento del mese prossimo durerà sei ore, dalle 11:00 alle 17:00 ora locale. Niantic offrirà anche una linea di ricerca speciale esclusiva per il Community Day che ruota attorno a Machop durante l’evento. Avrai bisogno di un biglietto per accedere alla ricerca speciale. Tuttavia, se acquisti un biglietto per l’evento Kanto Tour di Pokemon Go entro il 13 gennaio, riceverai anche i biglietti per le storie di ricerca del Community Day di gennaio e febbraio come bonus. Puoi leggere maggiori dettagli sul sito ufficiale di Pokemon Go.