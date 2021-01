Il produttore cinese Lenovo ha da poco ufficializzato sul mercato un nuovo tablet appartenente alla fascia economica. Si tratta del nuovo Lenovo Tab P11, ovvero la variante standard del modello presentato ufficialmente qualche mese fa. A caratterizzarlo, troviamo un display IPS LCD e un processore di casa Qualcomm.

Lenovo Tab P11 ufficiale: ecco le caratteristiche tecniche

Lenovo ha quindi presentato ufficialmente un nuovo tablet economico. Quest’ultimo, in particolare, è il nuovo Lenovo Tab P11 e si presenta come la versione standard del modello Pro presentato diversi mesi fa, all’incirca verso il mese di agosto 2020. Dal punto di vista estetico, è presente sul fronte un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 11 pollici e in risoluzione 2000 x 1200 pixel. Nello specifico, troviamo delle cornici attorno allo schermo non troppo pronunciate, mentre sul retro è presente unicamente la fotocamera da 13 megapixel. Di seguito vi riassumiamo il resto della scheda tecnica.

Display IPS LCD da 11 pollici in risoluzione 2000 x 1200 pixel

Processore Snapdragon 662 di Qualcomm

Tagli di memoria: 4 GB di RAM e 64 GB di storage interno oppure 6 GB di RAM e 128 GB di storage interno con espansione di memoria tramite scheda microSD

Fotocamera posteriore da 13 megapixel

Fotocamera anteriore da 8 megapixel

Batteria con una capienza pari a 7500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 20W tramite porta di ricarica USB Type C

Sistema operativo Android 10

Altro: Wi-Fi 6, supporto alla connettività LTE, quattro speaker audio, supporto alla Dock and Precision Pen 2 e alla Keyboard Pack

Prezzi e disponibilità

Il nuovo tablet economico Lenovo Tab P11 sarà disponibile all’acquisto negli USA ad un prezzo iniziale di circa 188 euro al cambio attuale.