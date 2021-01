Recentemente è stato annunciato che Elon Musk è arrivato a diventare l’uomo più ricco del mondo. Tra l’invidia di molti e l’ammirazione di altri, innegabile che si sia sempre distinto, oltre che per i suoi soldi, principalmente per la maniera in cui ha deciso di investirli. Tesla è solo un esempio di tutti i suoi progetti, che includono anche SpaceX e diversi programmi simili.

Elon Musk, Tesla e i progetti su Marte

Conosciamo già a fondo Tesla, l’azienda di Elon Musk che si occupa dello sviluppo di auto elettriche di lusso quali sono le omonime Tesla. Da sempre il principale obiettivo di uno degli imprenditori più famosi del mondo, è quello di dare un grande contributo allo sviluppo tecnologico. Ne è prova concreta anche SpaceX, il progetto che prevede lo studio di macchinari e materiale utile per accelerare la colonizzazione di Marte. Lo spazio è da sempre il grande sogno di Elon Musk.

Non ha caso ha recentemente preso una importante decisione. Ha venduto la sua residenza principale a Los Angeles un paio di mesi fa e sta continuando a vendere tutte le sue altre proprietà. Il motivo è profondamente ambizioso: impiegare tutti i suoi soldi per costruire una città nello spazio. In particolare proprio su Marte.

Penso che sia importante che l’umanità evolva in una civiltà spaziale, in una specie molti planetaria. Ci vorranno enormi risorse per costruire una città su Marte. Voglio essere in grado di contribuire il più possibile.

Sono queste le parole che ho utilizzato per spiegare le ragioni della sua scelta. Ha aggiunto inoltre:

Vorrei che fosse chiaro che faccio sul serio. Non si tratta di consumo personale. Magari c’è chi mi attacca e dice che possiedo un bel po’ di roba è un mucchio di case. Non le ho più.

Esso, l’obiettivo principale di Musk è accelerare la diffusione dell’energia sostenibile e concedere in licenza la tecnologia per aiutare altre aziende a fare la cosa giusta. Noi ci auguriamo che tutti coloro che possiedono grandi disponibilità economiche, abbiano sempre le stesse buone intenzioni dell’uomo più ricco del mondo.