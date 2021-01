Carrefour prova a strizzare i prezzi, con il lancio di un volantino che raccoglie grandissime offerte, con le quali gli utenti possono acquistare buoni prodotti generali, senza dover pagare cifre troppo elevate, almeno in confronto alla qualità degli stessi.

La campagna promozionale nasce per essere distribuita in tutti i punti vendita sul territorio nazionale, ma non online sul sito ufficiale, importante sapere quindi che sarà strettamente necessario recarsi in negozio per completare la compravendita. In aggiunta, ogni singolo prodotto viene commercializzato con garanzia di 24 mesi, ed in una versione completamente sbrandizzata.

Carrefour: tutte le nuove offerte sono specialissime

Le nuove offerte di Carrefour rappresentano un punto saldo da cui ripartire nel 2021, senza essere costretti a spendere troppo per i vari smartphone, ecco quindi che sarà possibile raggiungere i vari Alcatel 1B, Alcatel 1 SE 2020, Oppo A9 2020, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Motorola E7+ o Samsung Galaxy A21, pagandoli complessivamente cifre che non vanno oltre i 239 euro.

Molto interessante, in parallelo, la possibilità di acquistare un grandissimo televisore da 70 pollici LED, di marca LG, ad un prezzo veramente conveniente, saranno necessari solamente 699 euro. Questi sono solamente alcuni esempi di ciò che vi aspetta direttamente da Carrefour, una campagna promozionale varia e soddisfacente, pensata per soddisfare le esigenze del maggior quantitativo di utenti sul territorio.

Le pagine sono raccolte interamente qui sotto, ma non dimenticatevi che gli acquisti dovranno essere completati solamente in negozio, non sarà possibile fruire degli stessi identici prezzi online sul sito ufficiale o da altre parti.