Sono davvero numerose le persone che, per una ragione o per l’altra, cercano di spiare il loro partner su WhatsApp. All’interno di un legame amoroso stabile, la chat di messaggistica funge da fulcro fondamentale per le comunicazioni. Al tempo stesso però è prevalentemente su WhatsApp che si tendono a concentrare anche i tradimenti e l’infedeltà.

WhatsApp, scoprire la “scappatella del partner” grazie a questo nuovo trucco

Le giustificazioni su spiare il partner spesso non mancano. Basta anche un solo minimo dubbio per avere la spinta a leggere le conversazioni segrete del proprio lui o della propria lei. Ovviamente la soluzione migliore per tutti è quella più semplice: osservare direttamente le chat di WhatsApp dallo smartphone del partner.

Nonostante questo metodo sia molto semplice ed istantaneo, non sempre si rivela efficace. Nella maggior parte delle occasioni, infatti, chi ha qualcosa da nascondere tende ad eliminare in maniera quasi immediata ogni genere di messaggio incriminato.

Data la poca affidabilità di questo sistema, quindi, c’è la necessità per alcuni di una vita alternativa. Molte persone hanno scoperto un metodo nuovo, ed anche più efficace, che si basa sul funzionamento di WhatsApp Web. Attraverso l’estensione desktop è possibile creare una sorta di copia per i messaggi del proprio partner.

Per farlo è necessario avere il possesso diretto dello smartphone del partner per pochi secondi ed effettuare un backup via WhatsApp Web su un dispositivo fisso. Le conversazioni sincronizzate dallo smartphone saranno in pochi secondi copiate sul computer e saranno anche aggiornate in tempo reale.