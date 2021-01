Nei prossimi mesi sparirà il tasto “Mi piace” dalle pagine di Facebook, così facendo la piattaforma ha intenzione di dare più importanza alle persone. Di conseguenza, ai “follower” di una pagina, che seguono una determinata pagina e che avranno anche aggiornamenti più frequenti dalla stessa.

La novità più importante è che dalle pagine sparirà il tasto “Mi piace” e comparirà quello di “Follower” o qualcosa di simile. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Facebook eliminerà il tasto mi piace dalle pagine

La revisione delle pagine di Facebook nasce probabilmente dalla necessità della piattaforma social di dare a questo strumento un’interattività maggiore. Quasi tutti le modifiche tendono infatti ad aumentare la partecipazione degli utenti e soprattutto a rendere più visibili i contenuti delle pagine.

Le pagine avranno un news feed dedicato e approfondimenti e notifiche più rilevanti rispetto a quanto accade adesso, oltre a una struttura grafica più intuitiva, che permetterà anche di navigare facilmente tra il profilo personale di un amministratore o di un personaggio a cui la pagina fa riferimento e quello della pagina stessa.

Non è escluso che questa scelta serva anche a depotenziare la semantica della locuzione “Mi piace” per permettere di seguire anche personaggi che non sono graditi da un utente, ma dei quali intende conoscere gli aggiornamenti social. Uno scenario che ben si sposa nel caso di un personaggio politico, per esempio. Sarà cambiata anche la gestione dei permessi di accesso degli amministratori, che avranno vari livelli per gestire attività specifiche, tra cui Insights, Ads, la Community e i contenuti e i Messaggi.