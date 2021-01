Il volantino Carrefour che apre le porte al 2021, è un buonissimo concentrato di sconti e di offerte speciali, che aiuteranno i consumatori a spendere molto meno del previsto, a patto che siano disposti a qualche piccolo compromesso o rinuncia particolare.

La soluzione qui descritta, come è lecito immaginarsi dati i pregressi, non è fruibile online o in location particolari, ma solo ed esclusivamente presso i punti vendita di proprietà di Carrefour stessa. I prodotti sono commercializzati con garanzia di 24 mesi, e sopratutto sono distribuiti in versione no brand, salvo differente comunicazione.

Carrefour: quanti sconti e che prezzi

I prezzi applicati da Carrefour sono decisamente inferiori alle aspettative, e riguardano differenti modelli di tecnologia generale, anche se nella maggior parte dei casi sono legati a soluzioni relativamente economiche, e la cui cifra finale non supera i 239 euro. I modelli tra cui sarà possibile scegliere rientrano tra Samsung Galaxy A21s, Alcatel 1 SE 2020, Oppo A9 2020, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Motorola E7+, Alcatel 1B o similari.

Nel caso in cui invece foste interessati all’acquisto di un televisore di ultima generazione, non mancate il modello LG da ben 70 pollici, ufficialmente disponibile a soli 699 euro, una cifra ridottissima in confronto alla qualità generale di un prodotto che potrebbe essere in vendita ad un prezzo molto più alto.

Il volantino Carrefour è questo e altro ancora, se volete approfondirne la conoscenza dovete fare affidamento sulle pagine che abbiamo proposto direttamente come galleria fotografica.