Vodafone e Discovery hanno stretto un accordo europeo multipiattaforma che comprende anche il nuovo servizio Discovery+. Una bella novità per i clienti Vodafone che potranno continuare ad accedere a questi servizi. Ancora più interessante per tutti i clienti europei della famosa azienda di telefonia mobile e fissa. Infatti questa partnership permetterà anche a loro di accedere al nuovo servizio di streaming.

L’accordo con Discovery vedrà Vodafone “come una delle principali piattaforme streaming in Europa”

“Sono estremamente lieto di aver concluso questo accordo con Discovery, che estende la nostra partnership esistente e dimostra perfettamente il posizionamento di Vodafone come una delle principali piattaforme di contenuti video in Europa“. Sono queste le parole di Ahmed Essam, Chief Commercial Operations and Strategy Officer di Vodafone Group. Un passo importante per l’azienda che, grazie all’accordo con Discovery, vede aumentata notevolmente l’offerta di intrattenimento.

Anche a Discovery questa unione porterà notevoli vantaggi. Primo fra tutti trovarsi dall’oggi al domani clienti tra gli abbonati alla piattaforma di streaming Vodafone TV, per linea fissa e mobile di tutta Europa. Infatti ecco le note di apprezzamento di Alessandro Araimo, amministratore delegato di Discovery Italia: “L’Italia si conferma uno dei Paesi più centrali nella strategia di crescita di Discovery nel mondo e in Europa. Il rinnovo della partnership con Vodafone – già molto solida in Italia grazie all’accordo siglato lo scorso luglio – ci permette di ribadire con forza la rilevanza e l’appeal dei nostri brand più amati, così come di posizionarci nel miglior dei modi per lo sviluppo del business direct-to-consumer, grazie alla più ampia distribuzione possibile di Discovery+, il nostro nuovo servizio streaming globale”.

Non solo il digitale terrestre si rinnova, infatti Discovery+ ha da poco sostituito Dplay nel raggruppare tutti i principali programmi del gruppo Discovery.

Il rinnovato amore tra queste due realtà unisce l’offerta dei contenuti di Vodafone TV a quella di Discovery e Eurosport. Questi ultimi due saranno disponibili inizialmente a prezzi scontanti per catturare l’interesse dei più. L’abbonamento a Discovery+ è di 3,99 euro al mese o 39,90 euro in un’unica soluzione. Se si aggiunge anche Eurosport, al mese costerà 7,99 euro o 69,90 all’anno. I due abbonamenti annuali saranno scontati del 50% per un tempo limitato.