IPTV: che caos, ora 5 milioni di utenti sono a rischio multa

Gli utenti con un abbonamento IPTV sanno di poter andare incontro a situazioni spiacevoli con la legge italiana. La Guardia di Finanza ultimamente ha inasprito i controlli, arrivando a beccare oltre 5500 piattaforme illegali, ovviamente oscurandole subito. Ora è caccia agli utenti che dispongono di un abbonamento.

IPTV: arriva la caccia all’abbonamento illegale, oltre 5 milioni a rischio

Da quando la pirateria si è impossessata del mondo pay TV, gli utenti italiani a sottoscrivere un abbonamento sono arrivati a 5 milioni. Ora la Guardia di Finanza sta cercando di tracciarli tutti mediante l’indirizzo IP. In questo modo potrebbe essere dunque comminata loro una multa salatissima da 2000 a 25.000 euro

“Un grande ringraziamento da parte di tutta la Serie A per il prezioso lavoro che la Guardia di Finanza ha fatto e sta facendo per oscurare diverse IPTV che trasmettono illecitamente contenuti audiovisivi. La trasmissione e la visione delle nostre partite, attraverso servizi di streaming illegali, configura un vero e proprio atto criminale che comporta gravi conseguenze sia per le organizzazioni malavitose che le gestiscono sia per gli utenti che ne usufruiscono illegittimamente“, queste le dichiarazioni di Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A.