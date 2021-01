Sono ormai finiti i giorni in cui dovevamo recarci in un centro copie per scannerizzare file e documenti od utilizzare grandi e costosi macchinari per farlo da casa. Questo perché possiamo ormai scannerizzare i documenti direttamente con il nostro smartphone, velocemente e – nella maggior parte dei casi – gratuitamente.

Gli smartphone attuali sono infatti dotati di fotocamere di alta qualità che, lavorando con particolare applicazioni, ci permettono di scannerizzare file e documenti da casa, rendendo questa attività conveniente in termini di soldi e tempo. In questo articolo, elenchiamo le migliori app per scannerizzare file disponibili per Android.

Android, le migliori applicazioni per scannerizzare file e documenti