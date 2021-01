Vodafone: nuove offerte nel 2021 per gli ex utenti fino a 100 giga

Ogni volta che si parla di Vodafone, gli utenti ne tessono le lodi vista la sua grande forza sul territorio italiano. Il colosso della telefonia mobile non è noto solo nel bel paese, visto che in Europa è quello con la rete 4G più estesa in assoluto.

Secondo quanto riportato gli utenti sono in netta superiorità rispetto a quelli di qualsiasi altro gestore in Italia. Tutto ciò però non ha proibito a Iliad di portare via a questo gestore numerosi utenti, i quali hanno beccato al volo le opportunità low cost. Per questo motivo ora Vodafone vuole recuperare terreno riuscendo a portare dalla sua parte tutti gli ex utenti. Ecco quindi alcune nuove offerte molto interessanti.

Vodafone, le migliori offerte di oggi sono adesso disponibili per riportare a casa gli ex utenti

Vodafone Special Giga 70+30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

100 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese;

Per chi passa a Vodafone da Iliad o MVNO a eccezione di Tiscali, Kena Mobile e Lyca.

Vodafone Special 50 Digital Edition

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

50 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 7 euro al mese

Costo di attivazione: 0 euro, dedicata agli utenti di Operatori Virtuali, 12 euro per Kena e Iliad

Vodafone Special Minuti 50 Giga