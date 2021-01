Iliad, la Giga 70 e le tre funzioni a costo zero per tutti

Anche questa tariffa di Iliad mette a disposizione del pubblico minuti illimitati per le telefonate verso i paesi esteri. Attraverso la ricaricabile Giga 70, quindi, gli abbonati potranno comunicare con amici e parenti in oltre sessanta nazioni del mondo senza prevedere costi aggiuntivi rispetto al tradizionale prezzo mensile della promozione.

Altro punto molto importante da non sottovalutare è quello relativo alla segreteria telefonica. Nel nuovo anno, Iliad conferma la sua strategia di assoluta differenziazione rispetto ad altri operatori come TIM, Vodafone e WindTre. In tal senso, l’ascolto e la riproduzione dei messaggi lasciati in segreteria sarà del tutto gratuito e non richiede costi extra da aggiungere alla ricaricabile.