Carrefour riesce ancora una volta ad avere la meglio su Esselunga con il lancio di un volantino che nasconde al proprio interno i migliori sconti del 2021, anche se comunque risulta essere nuovamente disponibile in esclusiva presso i punti vendita sul territorio.

Se state cercando una campagna promozionale da fruire direttamente online, sappiate che Carrefour non vi potrà aiutare, gli sconti che l’azienda periodicamente attiva sono disponibili solo in negozio, senza però avere limitazioni particolari in relazione alla dislocazione degli stessi. Indipendentemente da questo, i prodotti sono commercializzati con garanzia di 24 mesi, e sono disponibili (salvo indicazione differente) in versione completamente no brand.

Carrefour: tutte le offerte più inaspettate

L’idea di Carrefour è di assecondare le richieste degli utenti, cercando di non farli spendere troppo, per questo motivo l’azienda ha deciso di volgere interamente la propria attenzione sulla fascia medio-bassa del settore della telefonia mobile. Tra i prodotti in promozione troviamo Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Samsung Galaxy A21s, Oppo A9 2020, Motorola E7+, Alcatel 1SE 2020, Alcatel 1B o similari, tutti comunque in vendita ad un prezzo che non supera i 239 euro.

Volendo poi avvicinarsi anche ad altri prodotti tecnologici, non dimenticatevi nemmeno dell’ottimo TV LED LG da 70 pollici, acquistabile a soli 699 euro, un prezzo veramente bassissimo per un ottimo modello.

Questi sono solamente piccoli esempi della campagna promozionale di Carrefour, che ad oggi risulta essere disponibile, come anticipato, in ogni punto vendita in Italia.