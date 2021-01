Il nuovo volantino Bennet pensato per i primi giorni del 2021, rappresenta un comodissimo punto di partenza per gli utenti che al giorno d’oggi vogliono spendere relativamente poco, e nel contempo godere di prestazioni complessivamente elevate.

La campagna promozionale, in netto contrasto con quanto vediamo presso altre aziende, risulta essere disponibile in ogni negozio dislocato sul territorio italiano, senza distinzioni o limitazioni particolari, se non l’impossibilità di acquistare online sul sito ufficiale. Al superamento di una determinata soglia di spesa, inoltre, è prevista la rateizzazione senza interessi, o meglio definita Tasso Zero (se approvata).

Bennet: quali sono i nuovi prodotti in promozione

I prodotti in promozione da Bennet sono davvero molto vari e differenti tra loro, una delle soluzioni più interessanti riguarda senza dubbio l’Apple iPad, il tablet più amato e desiderato dal pubblico, sopratutto per l’ottimo rapporto qualità/prezzo, disponibile nella versione da 10,2 pollici e solo WiFi, a 299 euro.

Volendo invece puntare direttamente verso uno smartphone, l’occhio viene catturato dalla presenza di tanti modelli tra cui scegliere, come l’incredibile Apple iPhone 11 in vendita a 599 euro, una cifra ridottissima per un prodotto che vuole in tutti i modi convincere, nonostante sul mercato sia già presente il modello successivo.

Il mondo Android è infine rappresentato da soluzioni economiche, come Samsung Galaxy A31, Xiaomi Redmi 9AT, Samsung Galaxy A71, Samsung Galaxy A20s, Samsung Galaxy S10 Lite o similari. I dettagli del volantino Bennet sono raccolti direttamente nelle pagine che trovate nel nostro articolo.