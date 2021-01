In questi ultimi mesi il tempo e la libertà sono diventati merce certamente molto preziosa, soprattutto nel loro binomio più bello, ovvero il tempo libero, da poter spendere come preferiamo e dove più ci aggrada, la pandemia di Coronavirus infatti, ci ha privati (per indubbiamente giuste ragioni) di questa possibilità, i Governi infatti sono stati costretti a chiudere quasi tutte le libertà per contenere la curva dei contagi che altrimenti sarebbe andata fuori controllo.

Ovviamente in un contesto di questo tipo, i tempi all’interno delle mura di casa si sono prepotentemente prolungati, rendendo la caccia a qualcosa da fare per impegnarsi il tema principale di molte routine giornaliere, c’è che si è immerso nello studio, chi nelle attività fisiche o chi addirittura ad attività produttive al di fuori della propria sfera di competenza.

Ovviamente è natura propria dell’essere umano non riuscire a stare immobile e sentire una forte tensione verso la libertà, ciononostante però, ancora per un po’, dovremo sottostare a queste stringenti leggi di restrizione, dal momento che la salute comune di tutto il pianeta viene prima di ogni cosa, ed è compito dell’uomo preservarla.

Google vi propone un’attività

In tal clima Google, attraverso il canale YouTube degli sviluppatori di Android, ha deciso di proporre agli utenti un’attività carina da svolgere che vi impegnerà per un piccolo lasso di tempo, stiamo parlando della costruzione, con semplicemente un foglio di carta, della mascotte per eccellenza dell’azienda di Mountain View, parliamo di Android in un simpatico origami, qualcosa si molto semplice da fare ma che potrebbe attirare gli appassionati.