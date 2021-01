E’ in arrivo una pioggia di Giga internet per gli abbonati di TIM anche in questa prima parte del nuovo anno. L’operatore italiano continua a premiare la fedeltà dei suoi clienti con una serie di tariffe incentrate proprio sulle soglie aggiuntive per la navigazione web.

A seguito di un indiscusso successo ottenuto nelle fasi conclusive del 2020, la maggior parte delle iniziative xTe Giga illimitati è confermata anche nel nuovo anno. Sulla base di criteri assegnati da TIM e sul rapporto di fedeltà dell’utente, sarà possibile aggiungere connessione internet illimitata al proprio piano tariffario.

TIM inizia il 2021 regalando Giga a tutti i clienti

La prima iniziativa pensata da TIM è la Giga illimitati Black. I clienti che hanno accesso a questa promozione potranno ricevere dati illimitati per la navigazione internet al costo speciale di 9,99 euro per trenta giorni.

Altri utenti invece hanno accesso ad una tariffa ancora più vantaggiosa: la Giga illimitati Green. In questo caso sono sempre previsti Giga internet senza limiti per la connessione web, ma ad un costo ancora più basso: solo 1,99 euro ogni trenta giorni.

Per accedere a queste promozioni è necessario avere un piano ricaricabile attivo. Ovviamente il costo previsto per l’opzione internet si aggiunge a quello già previsto di default per il rinnovo della tariffa di riferimento.

Ci sono due metodi per attivare le suddette offerte. Da un lato gli abbonati potranno rispondere comodamente all’SMS inviato da TIM. In alternativa, è possibile verificare la disponibilità di queste particolari offerte nell’area personale dell’app ufficiale di TIM.