Nostradamus: nel 2021 non mancheranno di certo teorie sull'apocalisse

L’arrivo del 2021 ha portato una lieve speranza positiva nei confronti dell’anno. Le previsioni di Nostradamus però ci ricordano ancora una volta che nulla è terminato, al contrario, è solo l’inizio. Ma chi è “Nostradamus”? Trattasi dello pseudonimo di Michel de Notre-Dame il quale nel 1555 pubblicò il libro “Le Profezie” dove predisse una serie di eventi che, secondo lui, si sarebbero verificati nel futuro. Tirando le somme, alcuni di questi sono realmente accaduti come l’ assassinio di Kennedy , le due guerre mondiali, la sconfitta di Trump alle elezioni americane e la pandemia del Coronavirus. A questo punto speriamo tutti che il filosofo non abbia nulla da dire su questo 2021, ma purtroppo non è così.

Nostradamus: cosa ci dice sul 2021?

Iniziamo malissimo dicendovi che secondo Nostradamus un meteorite potrebbe impattare la Terra: “Riesci a vedere il fuoco dal cielo, una lunga scintilla che brucia? Nel cielo puoi vedere il fuoco e una lunga scia di scintille“. Fortunatamente la NASA ha però assicurato che non si correrà alcun rischio per i prossimi 100 anni.

“I nuovi prodotti guideranno l’esercito. Il duca privato degli occhi è a Milano in una gabbia di ferro“. Questo messaggio difficile da capire alcuni lo interpretano come previsione su un chip che verrà impiantato nella mente dei soldati. La crisi economica causata dal Covid sarà per giunta ardua da superare. Secondo Nostradamus, però, potrebbe arrivare una strage ancora più grande: “Dopo una grande angoscia per l’umanità, se ne prepara una ancora più grande“. Il filosofo, inoltre, riesce a vedere anche una tempesta solare e il cambiamento climatico che già sta colpendo la Terra: “Vedremo l’acqua salire e la terra cadere sotto di essa“.

Ma non finisce qui, perché secondo Nostradamus, si manifesterà un grande terremoto il 25 novembre 2021 lungo la faglia di San Andreas in California. Una previsione conclusiva ha invece a che fare con una guerra o un periodo caratterizzato dall’islamismo: “A causa della discordia e della negligenza francesi, ai maomettani verrà data una possibilità. Il porto di Marsiglia sarà coperto di barche e vele“.