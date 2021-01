Vodafone riparte nel 2021 da dove si era fermata lo scorso anno, sfornando una campagna promozionale di tutto rispetto, con alle spalle un prezzo non particolarmente elevato, e sopratutto un bundle ricchissimo di giga, minuti e di SMS da utilizzare a piacimento.

Questa è in sintesi la Vodafone Special Unlimited, l’offerta che tutti desiderano poter attivare sul proprio numero di telefono, ma che purtroppo pochissimi potranno effettivamente raggiungere, essendo la suddetta distribuita in versione operator attack, con possibilità solamente per gli uscenti da Tiscali, CoopVoce e TIM, e portabilità obbligatoria del numero originario.

Nel momento in cui verrà richiesta in tutti i punti vendita nazionali di Vodafone, sarà anche necessario pagare 10 euro per la SIM ricaricabile e 5,01 euro per la promozione in sé, un totale quindi di 15,01 euro, nel quale però troveranno posto 5 euro di credito residuo da spendere a piacimento.

Vodafone: i dettagli della nuova offerta

Il suo costo fisso, da versare mensilmente tramite addebito diretto ed automatico sul conto corrente bancario, corrisponde a 9,99 euro al mese. Il bundle proposto al consumatore finale è comunque composto da 50 giga di internet alla massima velocità di navigazione possibile, oggi individuata in 600Mbps in download solo con smartphone abilitato, affiancati da illimitati minuti e SMS da poter utilizzare verso un qualsiasi numero di telefono sul territorio nazionale.

A differenza di altre soluzioni, la Vodafone Special Unlimited non presenta vincoli contrattuali di durata, ciò sta a significare che in un qualsiasi momento l’utente potrà decidere di abbandonare l’azienda, senza incappare in costi aggiuntivi o penali.