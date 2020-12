Cosa chiedere di meglio per concludere un anno così difficile che avere una pioggia di GIGA illimitati dal proprio operatore? E’ quello che sta offrendo TIM in questi giorni, per mostrare la propria gratitudine ai clienti per essere stati fedeli al gestore anche in un periodo così complesso.

Dopo il successo delle precedenti iniziative, dunque, l’operatore nostrano offre nuovamente internet illimitato con queste promozioni attivabili entro la prossima settimana (salvo ulteriori rinnovi).

TIM, giga illimitati se aderite a queste offerte

Si tratta di un ampliamento dei piani già attivi per i clienti TIM, che potranno ora godere della modalità no-limits. Tornano infatti le tariffe xTe Giga illimitati, che si suddividono in diversi piani a seconda della longevità del contratto con TIM del cliente in questione e della tariffa già attiva sul proprio numero.

Nello specifico, xTe Giga illimitati si articola in una prima offerta denominata Giga illimitati Black, con cui tutti gli abbonati al gestore potranno ricevere il bonus di una connessione internet senza limiti, da sfruttare in questi giorni di festa, al costo di 9,99 euro per un mese.

Insieme a questo, è presente il piano Giga Illimitati Green, che può essere attivato anche qui dalle SIM aventi attivo un piano ricaricabile, e che offre al prezzo quasi irrisorio di 1,99 euro connessione dati senza limiti.

E’ importante sottolineare che l’idoneità per queste tariffe viene determinata dallo stesso operatore, che sta avvisando i clienti che possono attivare queste promozioni tramite appositi SMS informativi. Il tutto può essere completato dall’app ufficiale, dove è possibile in alternativa consultare la sezione dedicata alle offerte speciali attive in questo periodo.