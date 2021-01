Gli sconti Trony fanno letteralmente tremare Unieuro, grazie alla presenza di prezzi sempre più bassi, con i quali gli utenti possono confrontarsi per cercare di raggiungere l’acquisto dei migliori prodotti in circolazione, tra cui gli smartphone di ultima generazione.

Risparmiare è davvero molto più semplice del previsto, sebbene comunque sia strettamente necessario sottostare ad alcune regole ben specifiche. Per godere degli stessi prezzi discussi nell’articolo, sarà necessario recarsi personalmente in uno dei negozi Trony dislocati nella regione Calabria, non sul sito ufficiale o da altre parti sul territorio nazionale. I prodotti sono commercializzati con la solita garanzia legale della durata di 24 mesi, e sopratutto in versione completamente sbrandizzata (salvo indicazione differente).

Trony: quanti sconti nel nuovo volantino

Il nuovo volantino Trony cerca in tutti i modi di accontentare ogni porzione di utenti, e per questo motivo decide di scontare sia i top di gamma, che i prodotti in vendita a prezzi decisamente inferiori.

Tra i migliori annoveriamo senza dubbio l’Oppo Reno 4 Pro, uno smartphone da soli 699 euro, appena lanciato sul mercato nazionale; questi è affiancato dall’Apple iPhone XR, un altro best buy, sopratutto se considerato che basteranno 599 euro per il suo acquisto.

Non mancano anche soluzioni più economiche alla portata di tutti, infatti sarà anche possibile mettere le mani su Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Huawei P Smart 2021, Oppo Reno 4Z, Oppo A73, Samsung Galaxy A20s, Samsung Galaxy A20e, LG K22, LG K42 o Huawei P40 Lite, tutti a prezzi decisamente inferiori alle aspettative.