Da ieri 3 Gennaio 2021, Vodafone ha avviato una nuova campagna SMS winback rivolta ad alcuni ex clienti Vodafone di rete mobile selezionati, per invitarli ad attivare online o nei negozi l’offerta ricaricabile Vodafone Special 100 Digital Edition a 9.99 euro al mese.

La versione winback di Special 100 Digital Edition è uno di quei casi in cui l’offerta viene proposta raramente anche con addebito del costo mensile su credito residuo. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Torna in Vodafone con la Special 100 Digital Edition a meno di 10 euro al mese

Vodafone Special 100 Digital Edition prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti, 100 Giga di traffico dati 4G ed Happy Black incluso senza costi aggiuntivi, il tutto al prezzo di 9.99 euro al mese. Come anticipato precedentemente, questa versione viene proposta raramente anche con addebito del costo mensile su credito residuo. Tuttavia, è sempre possibile che molti rivenditori cerchino di fare attivare la modalità di addebito su carta di credito o conto corrente (Smart Pay) con l’attivazione contestuale della Ricarica Automatica.

In questo caso, solo chi attiva l’offerta con Smart Pay avrà il prezzo mensile dell’offerta garantito per 24 mesi dall’attivazione. Il prezzo non è invece garantito con addebito su credito residuo. In tutti i casi, con l’offerta Vodafone Special 100 Digital Edition è inoltre incluso senza costi aggiuntivi a tempo indeterminato invece che 1.99 euro al mese.

I servizi di reperibilità Chiamami & Recall, l’ascolto della Segreteria Telefonica e il servizio SMS di ricevuta di ritorno, sono tutti detariffati, per cui i relativi costi in caso di utilizzo non vengono addebitati. Anche la continuità di servizio viene attivata, ma detariffata e utilizzabile gratuitamente. La stessa offerta potrebbe essere proposta con prezzi mensili personalizzati e con scadenze diverse per la sottoscrizione. In alcuni casi può essere proposta, anche dopo dei giorni, con nuove date di scadenze personalizzate.