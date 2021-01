La campagna Passa a Vodafone è soggetta costantemente a delle variazioni. Per l’inizio del 2021 pare che ci siano delle opportunità molto interessanti. Di fatto, per tutti gli utenti che hanno voglia di cambiare operatore e passare a Vodafone, possono tenere in considerazione delle offerte davvero intriganti e convenienti. Scopriamo di seguito cosa ci offre l’operatore rosso per questo nuovo anno.

Passa a Vodafone: l’operatore parte col botto in questo 2021

Vodafone Special Minuti 50 GB

Iniziamo l’elenco di novità parlando di Vodafone Special Minuti 50 GB. L’offerta prevede un costo mensile di 9,99 euro ed offre minuti illimitati verso tutti e 50 giga in 4G. Il costo di attivazione è di 12,10 euro.

Vodafone Special 50 Digital Edition

Ora, parliamo dell’estensione dell’offerta di cui abbiamo parlato sopra, ossia la Special 50 Digital Edition. In questo caso, il costo è di appena 7 euro al mese e l’offerta è disponibile solo per i nuovi clienti che provengono da un operatore virtuale, PosteMobile Full, Fastweb e simili.

Vodafone Special Minuti 30 GB

Passiamo ora rapidamente a Special Minuti 30 GB. Quest’offerta prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 30 GB di traffico internet, a soli 6 euro al mese, ed è riservata per i nuovi clienti che provengono da PosteMobile Full, Digi Mobil, Fastweb ed Erg Mobile.

Vodafone Special Unlimited 7

Infine, concludiamo con la Special Unlimited 7, che offre a tutti gli utenti minuti ed SMS illimitati verso tutti e 50 Giga in 4G. Il costo della promo è di 7 euro al mese, e mette a disposizione solo per i clienti Fastweb, Iliad e ad altri operatori virtuali.