Coop e Ipercoop non vogliono fermarsi più, dopo gli ottimi risultati raggiunti, in termini di vendita di prodotti tecnologici, nel corso del 2020, anche con il nuovo anno vogliono continuare a raggiungere gli utenti, garantendo un risparmio senza precedenti.

La spesa è ridotta, ma solo ed esclusivamente sul sito ufficiale aziendale, è bene sapere che gli sconti non saranno disponibili in negozio, l’utente che vorrà approfittare degli ottimi sconti, sarà strettamente costretto a recarsi sull’e-commerce, richiedendo nel contempo la spedizione gratuita presso il domicilio, solo però con una spesa superiore ai 19 euro.

Coop e Ipercoop: le offerte sono alla portata di tutti

Le offerte Coop e Ipercoop sono quindi alla portata di tutti, come anche gli ottimi prezzi lanciati dall’azienda. I top di gamma effettivamente raggiungibili sono LG Wing, in vendita a 1190 euro, oppure Samsung Galaxy S20+, un ottimo terminale originariamente proposto a 799 euro, ed oggi acquistabile alla modica cifra di soli 799 euro.

Coloro che invece vorranno avvicinarsi a prodotti più economici, troveranno pane per i propri denti con Xiaomi Mi 10T, acquistabile a 299 euro, passando anche per Huawei P30 New Edition, in vendita a 249 euro, oppure iPhone SE 2020, disponibile a 489 euro e Huawei P Smart 2021.

L’insieme di sconti potrebbe essere ancora più vasto e variegato, ma non potendo racchiudere tutto in un unico articolo, dobbiamo consigliarvi assolutamente di aprire subito le pagine che trovate inserite qui, per iniziare a risparmiare.