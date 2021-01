WindTre, l’operatore nato dalla fusione di Wind e 3, ha deciso di prorogare la validità della promozione Cube XL Unlimited fino al 31 gennaio 2021.

L’offerta prevede traffico dati illimitato e include anche il WebCube 4G+ oppure i WebPocket di altri marchi. Scopriamola insieme nei dettagli.

WindTre proroga la Cube XL Unlimited fino al 31 gennaio 2021

L’offerta denominata Cube XL Unlimited è geolocalizzata e attivabile solo per nuove attivazioni di clienti residenti in alcuni determinati comuni ed è disponibile solo nei punti vendita aderenti. WINDTRE Cube XL Unlimited offre ogni mese Giga illimitati di traffico internet mobile e il modem WebCube 4G+ incluso a rate nel prezzo finale dell’offerta, pari a 14.99 euro al mese con addebito su conto corrente o carta di credito.

Ecco l’SMS che stanno ricevendo alcuni clienti: “Cube XL Unlimited: GB ILLIMITATI a 14,99 euro al mese. Costo servizio 6,99 euro anziche’ 49,99 euro. Durata rateizzazione terminale 24 mesi. Attivazione servizio 3 euro, costo SIM 10 euro. Vieni nei Windtre Store entro il 12 Dicembre 2020. Info offerta costi, privacy su windtre.it/cubexlunlimited“.

Il brand unico WindTre richiede un contributo di attivazione ammontante a 6.99 euro invece di 49.99 euro, ma solo se si mantiene l’offerta attiva per 24 mesi. In questo caso i restanti 43 euro, rateizzati in 24 rate da 1,80 euro al mese, non verranno addebitati. Il costo della SIM dati dell’offerta è pari a 10 euro (salvo eventuali promozioni locali) e si aggiunge al suddetto costo di attivazione. Cube XL Unlimited con Giga illimitati e modem 4G+ incluso è disponibile fino al 31 gennaio 2021. Come viene riportato sul sito, l’offerta è 5G Ready, quindi abilitata alla nuova rete 5G lanciata ufficialmente nelle settimane scorse dall’operatore in alcune città italiane. Il traffico dati è illimitato salvo uso contrario a buona fede e correttezza.