Avere un abbonamento a Sky sarà molto conveniente per i prossimi mesi e per le prossime settimane. La tv a pagamento ha preparato per tutti gli abbonati una prima parte di anno ricca di appuntamenti, tra Serie A, Champions League, Formula 1 ed NBA. La ricchezza dei palinsesti di Sky sta però causando anche un fenomeno inverso: sono molti gli italiani che stanno tornando sulla via dell’IPTV.

IPTV e Sky a costo zero: tutti i rischi ed i pericoli per gli utenti

Nel nostro paese la popolarità dei “pezzotti” così come quella dei canali VPN è più alta che mai. Attraverso le conversazioni sia di WhatsApp che di Telegram, molti utenti riescono a trovare link e canali di accesso per la visione gratuita dei canali Sky.

Ovviamente, la ragione principale che spinge gli utenti verso la tecnologia IPTV è il risparmio. In base a quelli che sono le tariffe attuali, un abbonamento per lo streaming illegale può costare sino ad un massimo di 10 euro: la riduzione rispetto ai costi di Sky è quindi considerevole.

Attenzione però agli aspetti negativi, a partire dalle truffe. Spesso e volentieri, gli utenti che scelgono i pezzotti così come i canali VPN, dopo aver pagato alcune quote di abbonamento ai malintenzionati che si celano dietro la tecnologia IPTV, non ricevono alcun servizio in cambio.

C’è poi anche l’aspetto delle sanzioni. I trasgressori che si affidano all’IPTV per la visione dei canali Sky possono rischiare una multa sino a 30mila euro e nei casi più gravi o di recidiva anche la reclusione da sei mesi a tre anni.