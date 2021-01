Da qualche tempo nel nostro Paese è partita un’iniziativa davvero molto importante che riguarda la connessione ad Internet. Ovviamente, vi stiamo parlando di “Piazza Italia WiFi“, la quale avrà come scopo principale quello di estendere il WiFi Gratis in tutte le regioni del nostro paese. Inizialmente il tutto è partito dal Ministero dello Sviluppo Economico, il quale voleva porre rimedio ad alcuni grandi problemi che erano sorti dopo il terremoto del 2016 nei 138 comuni dell’Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche.

Il progetto Piazza Italia WiFi porterà la connessione ad internet Gratis in tutto lo Stivale Una cosa che veramente fa incuriosire è che, da marzo 2020, la connessione al WiFi Gratis è stata installata non solo nelle piazze di alcuni Comuni, ma anche nelle strutture sanitarie ed ospedaliere, dove in questo momento urge un supporto del genere. Infatti, a quanto pare, lo scopo principale è quello di installare fino a 5.000 hotspot in queste strutture. Inizialmente i lavori erano stati avviati con Infratel, ma poi sono stati ultimati da TIM dopo che ha vinto un importante bando.

L’iniziativa è stata presa molto sul serio dai diversi Comuni italiani con meno di 2.000 abitanti, ma in futuro il Governo si augura che il tutto si possa estendere anche alle grandi città. Come detto prima, la rete è del tutto Gratis e arriverà fino a 30 Mbps di velocità massima in download. Per usufruirne, inizialmente sarà necessario scaricare l’applicazione wifi.italia.it, e successivamente completare la registrazione di un profilo utente. Per maggiori info, andate a questo link e troverete tutto quello che vi occorre.