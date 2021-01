Vodafone ruba i clienti a TIM con il lancio di un’offerta decisamente speciale, una Special Unlimited in grado di promettere al consumatore finale prezzi sempre bassi, e sopratutto un bundle a dir poco invidiabile, condito con ben 50 giga di traffico dati al mese da utilizzare a piacimento.

La promozione presenta un prezzo mensile di soli 9,99 euro, da versare direttamente tramite il credito residuo della SIM ricaricabile che l’utente acquisterà in fase di attivazione. A differenza di altre soluzioni, in questo caso non sono previsti vincoli contrattuali di durata, quindi sarà possibile abbandonare Vodafone in un qualsiasi momento, senza costi aggiuntivi o penali di alcun tipo.

All’interno della Vodafone Special Unlimited si trovano comunque 50 giga di internet alla massima velocità di navigazione possibile, individuata nel periodo corrente in 600Mbs in download, affiancati da illimitati minuti per telefonare ad ogni numero, nonché SMS senza limiti da inviare ad altrettante persone in Italia.

Vodafone Special Unlimited: chi la può attivare

La promozione è assolutamente interessante ed intrigante, ma purtroppo non tutti la possono effettivamente richiedere sul proprio numero di telefono. Ad oggi viene distribuita in versione operator attack, di conseguenza sarà attivabile solamente da coloro che richiederanno la portabilità da CoopVoce, TIM o Tiscali.

Inizialmente sarà necessario versare un contributo non particolarmente oneroso, individuato in 15,01 euro, suddivisi in 10 euro per l’acquisto della SIM e 5,01 per la promozione, ma con alle spalle comunque 5 euro di credito residuo da utilizzare a piacimento.

La promozione potrà essere richiesta in ogni singolo punto vendita, ma non sul sito ufficiale di Vodafone.