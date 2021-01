Gli sconti lanciati da Carrefour sono davvero da non perdere, sono potenzialmente tra i migliori del periodo corrente, e riescono ancora una volta a convincere gli utenti a recarsi personalmente in negozio per completare le compravendite, fino al 6 gennaio 2021.

La validità della campagna promozionale, come avete potuto capire dall’introduzione, risulta essere fissata fino all’Epifania, solo ed esclusivamente presso i punti vendita fisici, non sul sito ufficiale o altrove. Le scorte, stando a quanto appreso dal volantino stesso, non dovrebbero risultare limitate, di conseguenza potrete anche decidere di recarvi l’ultimo giorno per riuscire ugualmente ad acquistare i prodotti desiderati.

Carrefour: queste sono le nuove offerte

Le offerte racchiuse all’interno del volantino Carrefour sono tutte mirate verso una fascia di prezzo ben definita, ovvero entro i 300/400 euro di spesa. L’azienda, consapevole che dopo l’abbuffata di spese natalizie, le disponibilità economiche appaiono ancora più ridotte, ha deciso di proporre soluzioni relativamente poco costose, con maggiori possibilità di acquisto.

Osservando da vicino gli smartphone in promozione scopriamo Oppo A73, Samsung Galaxy A31, Samsung Galaxy A20e, Xiaomi Redmi Note 9 o Xiaomi Redmi Note 9AT, tutti comunque in vendita a cifre decisamente più ridotte rispetto ai soliti listini che invece raggiungono prezzi fin troppo elevati.

La campagna promozionale pensata da Carrefour riesce comunque a soddisfare anche in termini di acquisti legati ad altre categorie merceologiche, per questo motivo non dovete limitarvi ai suddetti smartphone, ma dovete ampliare la conoscenza del volantino aprendo le seguenti pagine.