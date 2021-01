Il volantino Bennet include offerte e sconti unici nel proprio genere, sebbene comunque risulti essere in parte limitato, per la qualità dei prodotti effettivamente inclusi al proprio interno, nonché per la disponibilità sull’intero territorio nazionale. Il rapporto qualità/prezzo, in genere, è comunque decisamente favorevole.

L’utente che vorrà approfittare delle soluzioni indicate direttamente nel volantino, dovrà necessariamente recarsi personalmente in negozio, poiché gli sconti al momento attuale non risultano essere disponibili altrove o sul sito ufficiale. Ogni singolo modello, salvo indicazione differente, presenta anche garanzia della durata complessiva di 24 mesi, da esercitare sempre nel punto vendita in cui è stato effettivamente completato l’acquisto, nonché una versione completamente sbrandizzata, grazie alla quale gli aggiornamenti verranno rilasciati direttamente dal produttore e non dall’operatore telefonico.

Per avere gratis tutti i codici sconto Amazon, dovete assolutamente iscrivervi subito a questo canale Telegram.

Bennet: le nuove offerte sono senza precedenti

Le nuove offerte Bennet sono davvero senza precedenti, anche se, come già detto, si rivolgono solamente alla fascia bassa del mercato della telefonia mobile. Il modello più costoso incluso al loro interno è il Samsung Galaxy A51, un terminale in vendita a 249 euro, e che permette di raggiungere discrete prestazioni complessive.

Volendo risparmiare il più possibile sarà possibile inoltre virare verso un Samsung Galaxy A21s da 149 euro, oppure ancora meglio uno Huawei Y5p, smartphone decisamente economico, proposto a soli 89 euro. Coloro che punteranno al modello di casa Huawei, devono comunque sapere che non integra i servizi Google, e si affiderà interamente agli Huawei Mobile Services, in rapida espansione nel corso degli ultimi mesi.