Iliad: quest'anno arriva la fibra ottica con Open Fiber, ecco da quando

Quando si parla di Iliad non si può non citare anche l’ultimo 2020 andato bene nonostante tutte le peripezie che il mondo ha affrontato. La nota azienda che si occupa di telefonia mobile in Italia ormai da tre anni è stata in grado di portare a casa grandi soddisfazioni anche in tempi difficili come questi.

Il quarto posto in classifica direttamente dietro alle aziende che da sempre dominano la telefonia è ormai una certezza. Chiaramente Iliad punta a migliorarsi e a salire ancora più in alto, soprattutto grazie all’aiuto delle sue solite offerte mobili. Tutti sanno infatti che la promo da 50 giga in 4G è ancora disponibile sul sito ufficiale con tutti i suoi contenuti e al solito prezzo di sempre. Nel frattempo però tutti attendono la prossima estate per vedere la grande novità del gestore: la fibra ottica. Iliad entrerà ufficialmente nel mercato della telefonia domestica, implementando la sua rete grazie all’accordo con Open Fiber.

Iliade: ecco tutti i dettagli in merito alla fibra ottica in arrivo nell’estate 2021

“La collaborazione con iliad, che ha scelto Open Fiber per il suo ingresso nel mercato fisso, è un’ulteriore conferma della validità del modello neutrale di Open Fiber” ha dichiarato Elisabetta Ripa, Amministratore Delegato di Open Fiber.

“In meno di tre anni Open Fiber è diventata leader in Italia ed in Europa nelle reti in fibra di nuova generazione e l’infrastruttura di riferimento per tutti i principali player della digitalizzazione del nostro Paese. La nostra rete interamente in fibra ottica è l’unica in grado di abilitare con la migliore tecnologia disponibile lo sviluppo di servizi che portano benefici a cittadini e imprese, contribuendo a colmare il divario digitale che l’Italia ancora sconta rispetto alla media europea a causa di decenni di mancati investimenti nella rete fissa”.