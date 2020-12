Iliad: la fibra ottica è ormai una certezza, ecco quando arriva

Contrastare una delle superpotenze nel mondo della telefonia mobile come Iliad in questo momento risulta praticamente impossibile. Non ci sono infatti aziende dello stesso calibro che possono in qualche modo proporre offerte anche solo simili a quelle del gestore proveniente dalla Francia.

Tutto quello che è stato fatto fin dall’inizio continua oggigiorno, con offerte ai minimi storici e piene di contenuti. È proprio questo il punto forte di Iliad, ovvero offrire promozioni telefoniche per pochi euro ma con il massimo dei contenuti tre minuti, SMS e giga. In questo momento infatti la prova migliore resta quella da 7,99 che offre 50 giga e tutto senza limiti. Gli occhi degli utenti però sono puntati sulle solite notizie che riguardano proprio idea ma in merito al lancio della fibra ottica che avverrà molto probabilmente dalla prossima estate 2021.

Iliad: ecco tutti i dettagli dell’accordo con Open Fiber per la fibra ottica

“La collaborazione con iliad, che ha scelto Open Fiber per il suo ingresso nel mercato fisso, è un’ulteriore conferma della validità del modello neutrale di Open Fiber” ha dichiarato Elisabetta Ripa, Amministratore Delegato di Open Fiber.

“In meno di tre anni Open Fiber è diventata leader in Italia ed in Europa nelle reti in fibra di nuova generazione e l’infrastruttura di riferimento per tutti i principali player della digitalizzazione del nostro Paese. La nostra rete interamente in fibra ottica è l’unica in grado di abilitare con la migliore tecnologia disponibile lo sviluppo di servizi che portano benefici a cittadini e imprese, contribuendo a colmare il divario digitale che l’Italia ancora sconta rispetto alla media europea a causa di decenni di mancati investimenti nella rete fissa”.