Sul negozio online di Google puoi trovare quasi di tutto, dagli smartphone ai dispositivi per smart home. Ora, lo shop ospiterá una nuova sezione con cui gli utenti potranno ottenere diverse informazioni sugli abbonamenti.

La barra di navigazione sul Google Store ora presenta una pagina degli abbonamenti. Essa include informazioni sui suoi numerosi servizi. Potrai trovare informazioni su YouTube TV, YouTube Premium e YouTube Music Premium. Ci saranno anche informazioni su Stadia Pro, Google One e Google Fi.

Google Store: date un’occhiata alla nuova sezione

La nuova sezione si divide in: Programmi e musica (YouTube TV, YouTube Premium, YouTube Music Premium), Gaming (Stadia Pro, Google Play Pass), Archiviazione e sicurezza (Google One, Nest Aware) e Google Fi.

La pagina per gli abbonamenti presenta una breve descrizione di ciascun servizio, seguita da un collegamento “Ulteriori informazioni”. Seguendo il collegamento si accederà a una pagina di registrazione per quel servizio.

Google offre diversi servizi gratuiti, tra cui Gmail, Google Docs e Meet. Per questo, le persone tendono a dimenticare che la societá offre anche abbonamenti premium. Ha senso per Google pubblicizzare questi servizi in modo da renderli piú visibili nel suo negozio online.

Uno dei servizi con cui potresti voler familiarizzare ora è Google One, il servizio di cloud storage del gigante della tecnologia. Google ha recentemente annunciato l’intenzione di terminare lo spazio di archiviazione gratuito illimatato per Foto. Ció significa che alcuni utenti dovranno iniziare a spendere soldi se vogliono continuare ad utilizzare il servizio in maniera illimitata.

Se hai ricevuto un dispositivo Google durante le vacanze, sará essenziale dare un’occhiata agli abbonamenti proposti dalla societá sulla sua nuova pagina.