Expert continua a sorprendere con una campagna promozionale che punta in tutti i modi ad aiutare il consumatore a raggiungere i migliori prodotti in circolazione, senza essere costretto a spendere cifre molto vicine ai listini del periodo.

Il risparmio è alla portata di ognuno di noi, basterà recarsi direttamente in negozio, oppure affidarsi al sito ufficiale di Expert stessa. Le scorte, stando a quanto comunicato dall’azienda, non dovrebbero essere limitate, inoltre sarà possibile approfittare della spedizione diretta presso il proprio domicilio, a pagamento rispetto al prezzo effettivamente mostrato a schermo.

Expert: quanti sconti fino al 17 gennaio

Il volantino Expert ha validità fino al 17 gennaio, al suo interno si trovano tantissimi smartphone di buona qualità generale, come ad esempio l’ottimo Xiaomi Mi 10T Pro, appartenente alla fascia alta, ed in vendita comunque ad un prezzo molto vicino ai 550 euro, per finire su un top di gamma vero e proprio, quale è l’iPhone 11 Pro. Questi parte da un listino decisamente elevato, e come tale anche la richiesta finale sarà più alta del previsto, si avvicinerà ai 949 euro.

Non mancano soluzioni decisamente più economiche ed alla portata della maggior parte dei consumatori, come Xiaomi Redmi Note 9, Oppo A15, Huawei P Smart 2021, Wiko View 4, Motorola E7+ o Huawei Y5p.

Il volantino Expert è questo e moltissimo altro ancora, se volete conoscerlo da vicino, ricordandone la disponibilità su tutto il territorio nazionale fino al 17 gennaio, allora dovete aprire le pagine sottostanti.