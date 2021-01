Le offerte di Esselunga continuano anche nel mese di Gennaio, non si fermano al 31 dicembre come previsto di base dalla campagna promozionale, ma vengono estese ancora per qualche giorno, proprio per cercare di soddisfare il più possibile le esigenze dei tantissimi consumatori ancora pronti all’acquisto.

Avete capito bene, tutti i prezzi visti nel volantino Esselunga non risultano essere completamente disattivati, potrete recarvi in uno dei tantissimi punti vendita sul territorio per riuscire a mettere le mani sui migliori prodotti in circolazione, senza spendere cifre troppo elevate. Le scorte non dovrebbero rappresentare un problema, ma ricordate che comunque gli stessi sconti non risultano essere disponibili online sul sito ufficiale.

Esselunga: le occasioni non finiscono mai

Le occasioni da Esselunga non finiscono mai di stupire, in questi primi giorni dell’anno sarà possibile acquistare un Apple iPhone 11 a soli 599 euro, uno dei prezzi più bassi mai visti sul mercato italiano, almeno nei negozi fisici e per la versione da 64GB di memoria interna.

Volendo invece acquistare uno smartphone con sistema operativo Android potrete optare per un ottimo Samsung Galaxy S20 FE, la nuovissima fan edition che tanto ha fatto bene sul mercato nazionale, poiché condita con le stesse specifiche tecniche del Galaxy S20, ma con processore Qualcomm Snapdragon 865. Il suo prezzo finale di vendita corrisponde precisamente a soli 549 euro.

Il volantino Esselunga riesce a soddisfare anche con altri sconti mirati su prodotti di tecnologia generale, approfittatene subito scoprendolo sul sito ufficiale.